6GB RAM + 128GB Storage 48MP + 2MP + 2MP Camera and 5000mAh Battery Featured Oppo A74 5G on Amazon With Discount: Oppo A74 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 18W की फास्ट चार्जिंग और 5000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। फोन में 6GB RAM मिलती है। Amazon पर यह फोन उपलब्ध है, जहां से इसे Discount के साथ खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 30, 2021 11:27 AM IST