6GB RAM + 128GB Storage 48MP Camera 5000mAh Battery and 33W Fast Charge Featured Xiaomi Redmi Note 10 Available On Open Sale Via Amazon.in and Mi.com With Jio Cashback Offer: Xiaomi ने पिछले महीने Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में सबसे सस्ता स्मार्टफोन Redmi Note 10 आता है। फोन का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ओपन Sale के लिए उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 48MP का रियर कैमरा और 5000mAh की दमदार बैटरी मिलती है। फोन को Amazon और Mi.com से खरीदा जा सकता है। इस फोन पर Jio Xiaomi Redmi Note 10 Series offer 2021 मिल रहा है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 9, 2021 11:25 AM IST