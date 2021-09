6GB RAM 128GB Storage 48MP Camera and 5000mAh Battery Featured Samsung Galaxy A22 on Discount and Exchange Offer on Flipkart: इन दिनों भारतीय बाजार में Samsung के कई शानदार स्मार्टफोन आ रहे हैं, जिसमें से ओक Samsung Galaxy A22 भी है। इसमें 6GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें कुल 5 कैमरे मिलते हैं, जिसमें से 4 फोन के बैक में और 1 फ्रंट में लगा है। अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इस फोन को सस्तें में खरीदा जा सकता है। इस पर Discount मिल रहा है। इसके अलावा फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। आइये, इस फोन की खास बातें, कीमत और ऑफर्स डिटेल जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: September 29, 2021 8:57 AM IST