20000 रुपये से कम में 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरे और 6000mAh तक बैटरी वाले इन धांसू फोन को अभी खरीदें, Flipkart पर मिल रहा जबरदस्त Discount

6GB RAM 128GB Storage 48MP Camera and up to 6000mAh Battery Featured Oppo A74 5G Vivo Y51A and Samsung Galaxy M12 on Discount on Flipkart: इन दिनों भारतीय बाजार में एक से एक अच्छे स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उनमें अच्छा बैटरी पैक, दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा सेटअप जाता है। फोन को यूज कॉल करने के साथ-साथ गेम खेलने और फॉटो खींचने के लिए भी करते हैं। इस कारण लोग ज्यादा RAM वाले स्मार्टफोन की तलाश में रहते हैं ताकि उसका ज्यादा यूज करने पर वह हैंग न हो। बाजार में 6GB RAM वाले की धांसू फोन हैं। अगर आप भी ऐसा फोन खरीदने जा रहे हैं तो बता दें कि यहां हमने 6GB RAM, 128GB स्टोरेज 48MP कैमरे वाले फोन बताए हैं, जिन पर अभी डिस्काउंट मिल रहा है। इन सभी फोन्स की कीमत 20,000 रुपये से कम है। आइये, इन फोने के बारे में और ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: September 15, 2021 4:21 PM IST