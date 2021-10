6GB RAM 128GB Storage 48MP camera feature rugged smartphone Nokia XR 20 5G now available for sale in India check offer: पिछले दिनों भारतीय बाजार में लॉन्च हुए Nokia के रग्ड स्मार्टफोन Nokia XR 20 5G को सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस फोन की खास बात यह है कि यह पानी, धूल, मिट्टी में खराब नहीं होगा। साथ ही, गिरने पर भी यह फोन जल्दी नहीं टूटेगा। इसे Nokia.com पर सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: October 31, 2021 12:05 PM IST