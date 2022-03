6GB RAM 128GB Storage 48MP camera featured realme 9 5G first sale today at 12 noon on flipkart check discount offers: रियलमी ने 10 मार्च को भारत में अपनी Realme 9 Series के दो और स्मार्टफोन्स Realme 9 5G और Realme 9 SE 5G को पेश किया है। इनमें Realme 9 5G की पहली सेल आज दिन के 12 बजे फ्लिपकार्ट और Realme.com पर आयोजित की जाएगी। आइए, जानते हैं फोन में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 14, 2022 8:53 AM IST