6GB RAM 128GB Storage 5 Camera and AMOLED Display Featured Oppo F17 with Discount Offer on Amazon Prime Day Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर इन दिनों Prime Day Sale का आयोजन किया जा रहा है। Samsung से लेकर Oppo तक, कई लोकप्रिय कंपनियों के स्मार्टफोन्स पर इस सेल में डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन पर चल रही इस सेल में Oppo F17 पर भी कई ऑफर्स हैं। हालांकि, छूट सभी ग्राहकों के लिए नहीं है। प्रीइम डे सेल में स्मार्टफोन को खरीदते समय HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहक इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। इस फोन में 8GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। ऑफर्स और सभी स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल नीचे पढें।

Mona Dixit



Published on: July 26, 2021 12:06 PM IST