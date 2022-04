6GB RAM 128GB Storage 5000mAh Battery 50MP Camera Featured Samsung Galaxy F23 5G has big discount offers on Flipkart including 776 rupees per month EMI: SAMSUNG Galaxy F23 5G पर आज शानदार डिस्काउंट समेत कई ऑफर्स मिल रहे हैं। दरअसल, फ्लिपकार्ट पर बिग बचत धमाल सेल की आज से शुरुआत हुई है। इस सेल में सैमसंग के इस धांसू फोन पर बढ़िया डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स और इसपर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 1, 2022 9:02 AM IST