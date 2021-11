6GB RAM 128GB Storage 5000mAh Battery and 48MP Camera Featured Oppo F19s on Discount on Flipkart: Oppo F19s कंपनी के बेहतरीन फोन्स में शामिल है। इसमें 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5 कैमरे दिए गए हैं। फोन की बैटरी भी काफी दमदार है और इसमें Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा भी फोन में कई खासियत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम इस हैंडसेट की बात क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Oppo Advance Days Sale चल रही है। इसमें कंपनी के कई फोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें से एक Oppo F19s भी है। आइये, इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 11, 2021 8:34 AM IST