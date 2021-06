6GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery features OPPO A74 5G budget Smartphone on Rs 2000 discount on Amazon Mobile Saving Days sale Check offer price and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर चल रहे Mobile Saving Days Sale में कई ब्रांड के स्मार्टफोन पर ऑफर दिया जा रहा है। OPPO के हाल ही में लॉन्च हुए मिड बजट 5G स्मार्टफोन की खरीद पर भी कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 11, 2021 2:41 PM IST