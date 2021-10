6GB RAM 128GB Storage 5020mAH Battery Redmi Note 10 Series Phones Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10s and Redmi Note 10 Pro Max on Discount on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर चल रही Great Indian Festival Sale में कई सारे फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप Redmi Note 10 सीरीज के फोन्स खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा मैका है। अमेजन पर सेल में Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Lite और Redmi Note 10 Pro Max पर डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन्स में 108MP तक मेन कैमरा, 6GB तक RAM, 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है। फोन्स के फीचर्स, कीमत और मिल रहे ऑफर्स के बारे में नीचे से जानें।

Mona Dixit



Published on: October 26, 2021 3:49 PM IST