6GB RAM + 128GB Storage 64MP + 8MP + 2MP + 2MP Camera and 5000mAh Battery Featured Realme 8 Sale Today On Flipkart With Cashback Offer: Realme 8 का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट आज सेल पर आएगा। यह स्मार्टफोन 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे उपलब्ध होगा। कंपनी ने इस सीरीज को 24 मार्च को लॉन्च किया था। इस फोन को आप Flipkart और Realme.com से खरीद सकते हैं। हैंडसेट में MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, 64MP का क्वाड रियर कैमर सेटअप और 5,000mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन में क्या खास है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 13, 2021 8:54 AM IST