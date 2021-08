6GB RAM 128GB Storage 64MP Primary and 32MP Selfie Camera Featured Realme X7 Pro 5G on Huge Discount on Flipkart: Realme X7 Pro 5G फोन पर डिस्काउंट के साथ-साथ कई ऑफर्स मिल रहे हैं। हालांकि, इनका लाभ ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से ही उठाया जा सकता है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत हटाकर इस फोन को कम पैसों में खरीद सकते हैं। इस पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर छूट दी जा रही है। साथ ही Flipkart Smart Upgrade Plan के साथ इसे कम पैसों में खरीदने का मौका भी मिल रहा है। Realme के इस 5G फोन में 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। साथ ही फोन 5 कैमरों से लैस है। यहां इसके सारे स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: August 3, 2021 3:36 PM IST