6GB RAM 128GB Storage 7000mAh Battery Featured Samsung Galaxy M52 5G Samsung galaxy M31s and Samsung Galaxy M51 on EMI and Cashback Offer on Flipkart: इस समय भारतीय बाजार में Samsung के कई शानदार स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिनमें SAMSUNG Galaxy M52 5G, SAMSUNG Galaxy M31s और SAMSUNG GALAXY M51 शामिल हैं। इस फोन्स में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और दमदार प्रोसेसर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से अभी इन फोन्स को खरीदने पर ग्राहकों को कई ऑफर्स मिल रहे हैं। आइये, इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और मिल रहे ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 8, 2021 5:26 PM IST