6GB RAM 128GB Storage and 6000mAh Battery Smartphones under 20k on Discount on flipkart including Samsung Galaxy M12 Redmi 10 Poco M3 and Moto G60: देश में 6000mAh बैटरी वाले कई स्मार्टफोन आते हैं। आज हम यहां 6000mAh बैटरी वाले ऐसे फोन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अभी सस्ते में खरीदा जा सकता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें Samsung, Redmi और Motorola के फोन्स शामिल हैं।

Mona Dixit



Published on: April 12, 2022 7:00 PM IST