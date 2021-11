6GB RAM 128GB Storage and up to 5160mAh Battery Featured Poco phones POCO M2 Pro POCO M3 Pro 5G and POCO X3 Pro on Discount and EMI Offer on Flipkart: इन दिनों भारतीय बाजार में Poco के फोन्स को काफी पसंद किया जा रहा है। कंपनी बजट रेंज वाले कई फोन्स ऑफर करते हैं। इसके 6GB RAM वाले हैंडसेट भी अच्छे हैं। इस लिस्ट में POCO M2 Pro, POCO M3 Pro 5G और POCO X3 Pro शामिल हैं। इन फोन्स में 6GB RAM के साथ-साथ 128GB तक RAM, 5160mAh तक बैटरी मिलती है। इसके अलावा भी इन फोन्स में धांसू स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। अभी इन्हें डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका है। यहां पर इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: November 24, 2021 2:46 PM IST