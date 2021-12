6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 6000mAh तक बैटरी वाले इन शानदार फोन को केवल ₹538 की शुरुआती EMI पर खरीदने का मौका, Flipkart से उठाएं ऑफर का लाभ

6GB RAM 128GB Storage and up to 6000mAh Battery featured Realme Narzo 30 Oppo A53s 5G Realme 8i Moto G60 and Samsung Galaxy M32 5G on EMI Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से फोन्स खरीदने पर लोगों को फायदा होता है क्योंकि उस पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही लोग बेहद कम EMI पर भी फोन खरीद सकते हैं। हमने यहां पर 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले अच्छे फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: December 27, 2021 10:52 AM IST