6GB RAM 48MP Camera 6000mAh Battery Poco M3 in Flipkart Sale With Discount And EMI Offer: Flipkart Smartphone Carnival Sale चल रही है, जिसमें कई स्मार्टफोन पर डिस्काउंट और EMI ऑफर मिल रहे हैं। यदि आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हाल में लॉन्च हुए Poco M3 स्मार्टफोन पर आप विचार कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 6GB RAM के साथ 48MP कैमरा और 6000mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस फोन पर क्या ऑफर मिल रहे हैं...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 11, 2021 1:30 PM IST