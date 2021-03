6GB RAM 48MP Camera Android 11 Featured Redmi Note 10 Sale tomorrow on Amazon.in and Mi.com with Jio Offer: Xiaomi के दमदार स्मार्टफोन Redmi Note 10 की सेल कल यानी 30 मार्च को होगी। स्मार्टफोन को ऑनलाइन mi.com और Amazon.in से खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने Redmi Note 10 Pro और Pro Max के साथ लॉन्च किया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी, AMOLED डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और 48MP कैमरा जैसे फीचर मिलते हैं। इस फोन को Jio Offer के साथ खरीदा जा सकता है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 29, 2021 8:49 AM IST