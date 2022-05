5000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले स्मार्टफोन्स पर तगड़ा Discount, Amazon Sale में उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

6GB RAM 5000mah battery smartphone under 15k on discount in amazon sale including Redmi Note 10S Realme Narzo 50 Vivo Y15C Oppo F19 Redmi Note 10T 5G: Amazon पर चल रहे Fab Phones Fest Sale में कई धमाल ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल के तहत लोग सस्ते में नया फोन खरीद सकते हैं। इस आर्टिकल में हम सेल में 5000mAh बैटरी वाले 15000 रुपये से कम के स्मार्टफोन पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में बताने वाले हैं। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 26, 2022 12:43 PM IST