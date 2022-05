6GB RAM 5020mAh battery 64MP Camera Featured Xiaomi Redmi 10 Pro best offer on Amazon Summer Sale check price and discount: आज यानी 4 मई से शुरू हुए Amazon Summer Sale में कई स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। रेडमी के 64MP कैमरा वाले Redmi Note 10 Pro को 3 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन की खरीद पर कई और भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 4, 2022 8:55 AM IST