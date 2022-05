6GB RAM 50MP Camera 5000mAh battery featured POCO M4 5G First Sale today on Flipkart check price specs and offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर चल रहे Big Saving Days Sale में पिछले सप्ताह लॉन्च हुए POCO M4 5G को आज यानी 5 मई को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन के साथ पहली सेल में कई तरह के ऑफर्स मिलेंगे। फोन में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 5, 2022 8:38 AM IST