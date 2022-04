6GB RAM, 6000mAh बैटरी, 50MP तक कैमरे वाले Samsung और Redmi के इन दो फोन पर जबरदस्त ऑफर, 382 रुपये में लाएं घर

6GB RAM 6000mAh Battery 50MP Camera featured Samsung Galaxy F22 and Redmi 10 discount and Exchange offer on Flipkart Electronics Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर आज यानी 26 अप्रैल से शुरू हुए Electronics Sale में Redmi 10 और Samsung Galaxy F22 की खरीद पर अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। ये दोनों फोन 6GB तक RAM, 6000mAh की बैटरी और 50MP तक कैमरे के साथ आते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 26, 2022 8:33 AM IST