7000mAh Battery 108MP Camera and up to 8GB RAM Featured Smartphone in Flipkart Sale along With iPhone SE and Google Pixel 4a With Discount: Flipkart Big Billion Days sale से पर्दा उठ गया है। 3 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर ऑफर मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने इस सेल में मिलने वाली डील्स से पर्दा उठा दिया है। इसमें आपको किफायती कीमत पर स्मार्टफोन के साथ-साथ उन Discount, EMI और Exchange Offer भी मिल रहा है। इस सेल में आप iPhone SE 2020, Google Pixel 4A समेत कई स्मार्टफोन पर ऑफर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं आप कौन से 5 स्मार्टफोन को इस सेल से खरीद सकते हैं।

Published on: September 29, 2021