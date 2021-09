7000mAh Battery up to 6GB RAM 32MP Selfie Camera phones under 20000 rs in india including Samsung Galaxy F41 Samsung Galaxy F62 and Vivo V20 SE on discount and exchange offer on Flipkart: आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसमें मिलने वाले फीचर्स को जरूर देखते हैं। अब न सिर्फ लोग फोन के प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और बैटरी पर ही ध्यान देते हैं। बल्कि वे ध्यान देते हैं कि उसमें कितने MP का सेल्फी कैमरा लगा है। इन दिनों भारतीय बाजार में धांसू सेल्फी कैमरे वाले कई स्मार्टफोन्स आते हैं, जिसमें 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। Samsung Galaxy F41, Samsung Galaxy F62 और Vivo V20 SE उन फोन्स में से हैं और इनकी कीमत भी 20000 रुपये से कम है। अभी इन्हें और भी सस्ते में घर लाने का मौका मिल रहा है। फोन पर Discount, Exchange और EMI ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर्स, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: September 29, 2021 5:12 PM IST