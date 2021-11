7000mAh battery 64MP back 32MP selfie camera featured Samsung Galaxy F62 available with instant discount offer on Flipkart check deal: दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग के इस साल लॉन्च हुए 7000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन Galaxy F62 पर शानदार डील ऑफर की जा रही है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इस फोन को खरीदने पर कैशबैक के साथ-साथ इंस्टैंट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ मिलेगा। इस फोन की खासियत की बात करें तो इसमें 7000mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 19, 2021 1:49 PM IST