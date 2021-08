7000mAh Battery 64MP Primary and 32MP Selfie Camera Featured Samsung Galaxy M51 On Discount in Amazon Great Freedom Festival Sale: Samsung Galaxy M51 को कम दाम में घर लाने का मौका मिल रहा है। इन दिनों ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर Great Freedom Festival Sale चल रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। सेल में स्मार्टफोन समेत कई चीजों पर छूट मिल रही है। सेल में सैमसंग का यह फोन खरीदकर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। फोन की खास बात यह है कि इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और मिल रहे ऑफर्स नीचे बताए गए हैं।

Mona Dixit



Published on: August 6, 2021 8:43 AM IST