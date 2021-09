7000mAh बैटरी, 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा वाली Samsung Galaxy F-सीरीज के फोन्स पर धांसू ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा बंपर Discount

7000mAh Battery 64MP Rear and 32MP Front Camera Featured Samsung Galaxy F Series in Flipkart Sale With Discount: Flipkart ने Big Billion Days Sale से पर्दा उठा दिया है। इस सेल में स्मार्टफोन्स पर 10 फीसदी Discount ICICI Bank कार्ड्स और Axis Bank कार्ड्स पर मिलेगा। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह सेल 10 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें आप किफायती कीमत पर स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। Flipkart Sale में Samsung F सीरीज पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस सीरीज में आपको 7000mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 5G सपोर्ट वाले डिवाइस मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 30, 2021 8:50 AM IST