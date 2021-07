7000mAh बैटरी, 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरे वाले Samsung Galaxy M51 को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा Discount

7000mAh Battery 64MP Rear and 32MP Front Camera Featured Samsung Galaxy M51 on Amazon With Discount: नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए लोग किसी सेल का इंतजार करते हैं, लेकिन कई ऐसे डिवाइसेस भी हैं, जो बिना सेल के Discount के साथ आते हैं। ऐसा ही एक स्मार्टफोन Samsung Galaxy M51 है, जो Amazon पर Discount के साथ मिल रहा है। 7000mAh की दमदार बैटरी वाला यह फोन 64MP के रियर और 32MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है। फोन में 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की पूरी डिटेल।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: July 1, 2021 12:01 PM IST