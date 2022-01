80Kmph top speed and 2.9kwh battery Featured Ather 450X and Ather 450 Plus price hiked in india check all specs and details here: इलेक्ट्रिक स्कूटर का चलन समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। कई कंपनियों एक से एक अच्छे फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही हैं। वहीं, Ather Energy ने अपने दो लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450X और Ather 450 Plus की कीमत भारत में बढ़ा दी है। अपनी रेंज और टॉप स्पीड के कारण इन्हें भारत में काफी पसंद किया जाता है। यहां पर इसके सभी फीचर्स और नई कीमत बताई गई है।

Mona Dixit



Published on: January 14, 2022 7:53 PM IST