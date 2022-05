8340mAh Battery 6GB RAM 11 inch 2K display 33W fast charging featured Realme Pad X 5G launched in China check price in India features and specifications: रियलमी ने 5G टैबलेट को चीन में लॉन्च किया है। कंपनी का यह टैबलेट 8340mAh की दमदार बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 2K डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइए, जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 26, 2022 1:17 PM IST