85Km Range 65kmph Top Speed and 48V 39Ah Battery Featured Bounce Infinity E1 Launch Pre Book at Rs 499 and Other details: इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल स्टार्टअप Bounce ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर Infinity E1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्कूटर को कमाल के ऑफर के साथ किफायती कीमत पर लॉन्च किया है। अगर आप एक सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प बन सकता है। फिलहाल आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस प्री-बुक जरूर कर सकते हैं। Bounce Infinity E1 स्कूटर में 85km की रेंज, 65kmph की टॉप स्पीड और 48V 39AH की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और इसकी डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 2, 2021 4:22 PM IST