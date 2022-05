8720mAh Battery 33W Fast charging 6GB RAM 120Hz HDR 10 Display featured Xiaomi Pad 5 First sale tomorrow users will get 4000 rupees Discount: शाओमी ने 27 अप्रैल को भारत में Xiaomi Pad 5 को लॉन्च किया था। इस टैबलेट को कल पहली बार सेल में पेश किया जाएगा। आइए हम आपको इस सेल में मिलने वाले ऑफर्स और टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 2, 2022 9:29 PM IST