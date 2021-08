8750mAh battery 50MP camera 120Hz LCD display featured Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G launched in Chine know price in India features and specifications: Xiaomi ने Mi Mix 4 फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ Mi Pad 5 सीरीज को भी पेश किया है। इस सीरीज में Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro और Mi Pad 5 Pro 5G पेश किए गए हैं। Xiaomi की यह टेबलेट सीरीज कई धांसू फीचर्स के साथ आती है। आइए, जानते हैं इनके मुख्य फीचर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 13, 2021 6:52 AM IST