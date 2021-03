8GB RAM 128GB Storage 108MP Camera Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max First Sale on Amazon and mi.com with Discount: Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन की आज पहली सेल है। यह फोन Amazon.in, mi.com, Mi Home Store और ऑफलाइन रेटर्स से खरीदा जा सकता है। दोपहर 12 बजे यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा, 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज जैसे फीचर मिलते हैं। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 18, 2021 8:52 AM IST