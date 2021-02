8GB ram, 128GB storage, 4 camera, Snapdragon 665 SoC, 33W Fast Charging smartphone Vivo V20 SE gets price cut in India check new price and specifications: Vivo V20 SE स्मार्टफोन की भारत में कीमत कम कर दी गई है। वीवो ने इस स्मार्टफोन की कीमत में 1000 रुपये की कटौती की है। Vivo V20 SE स्मार्टफोन को कंपनी ने चार महीने पहले लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन कंपनी की Vivo V20 सीरीज का स्मार्टफोन है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया था। Vivo V20 SE स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट और 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ पेश किया है। Vivo V20 SE की सीधी टक्कर Motorola Moto G 5G, Realme X7 5G, और Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन से है।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: February 24, 2021 6:58 PM IST