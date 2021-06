8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 4000mAh बैटरी, 64MP रियर और 44MP फ्रंट कैमरे वाले Vivo V20 Pro पर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा Discount

8GB RAM + 128GB Storage 4000mAh Battery 64MP Rear and 44MP Front Camera Featured Vivo V20 Pro In Amazon Sale With Discount: Amazon पर स्मार्टफोन अपग्रेड डेज सेल चल रही है। 18 जून से शुरू हुई Amazon Sale में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है, जो 23 जून तक चलेगी। इस सेल में आप Vivo V20 Pro स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 64MP रियर और 44MP फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस में 4000mAh की बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं इस डिवाइस पर मिल रहे डिस्काउंट की पूरी डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: June 18, 2021 11:33 AM IST