8GB RAM 128GB Storage 4015mAh Battery and 48MP Camera featured Oppo F17 Pro on Discount EMI and Exchange Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों अलग-अलग बैंक के कार्ड पर ऑफर्स मिल रहे हैं। ग्राहकों के पास Oppo F17 Pro को भी सस्ते में खरीदने का मौका है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 48MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और दमदार प्रोसेसर है। फोन को अभी फ्लिपकार्ट से कम मासिक किस्त, एक्सचेंज ऑफर और डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स के बारे में नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: November 23, 2021 9:46 AM IST