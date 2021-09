8GB RAM 128GB Storage 48MP camera featured OnePlus 9 5G Series up to Rs 10000 discount on Amazon Great Indian Festival Sale 2021 check offers: 3 अक्टूबर से Amazon India पर शुरू हो रहे Great Indian Festival Sale में OnePlus 9 Series की खरीद पर बंपर ऑफर दिया जाएगा। इस सीरीज के स्मार्टफोन को 10 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकेंगे। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन सीरीज के फोन के फीचर्स और ऑफर के बारे में।

@HarshitKHarsh Published on: September 30, 2021 11:47 AM IST