8GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery 48MP camera featured budget 5G smartphone Realme 8 5G on huge discount on Flipkart Big Saving Days Sale check price discount and offer: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर आधी रात से Big Saving Days Sale की शुरुआत हो रही है। इस सेल में Realme के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन Realme 8 5G पर धांसू ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 12, 2021 6:58 PM IST