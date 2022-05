8GB RAM 128GB Storage 5000mAh Battery and 50MP Camera featured Infinix Note 12 and Note 12 Turbo First sale today on Flipkart here is the best deals and discount offers: Infinix Note 12 Series के फोन को आज लॉन्च किया जा रहा है। इस सीरीज के Infinix Note 12 और Infinix Note 12 Turbo शामिल हैं। इन दोनों फोन को आज दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। आइए हम आपको इन फोन्स की स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

@Deveshjhaa Published on: May 27, 2022 9:02 AM IST