8GB RAM 128GB Storage 5000mAh Battery Features Vivo Y Series Phones Vivo Y33s Vivo Y53s and Vivo Y72 5G on Discount on Amazon: Vivo के कई फोन्स पर इस समय डिस्काउंट मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर फेस्टिव सीजन के दौरान सेल चल रही है। सेल के तहत कई फोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसमें Vivo के 8GB RAM वाले फोन Vivo Y33s, Vivo Y53s और Vivo Y72 5G भी शामिल हैं। रैम के अलावा भी इन फोन्स में कई खासियत है। ये हैंडसेट 5000mAh बैटरी, 128GB RAM और शानदार कैमरा सेटअप से लैस हैं। अभी इन्हें कम दाम में खरीदा जा सकता है। कम दाम में अच्छा फोन खरीदने के इच्छुक लोग इन पर विचार कर सकते हैं। हमने यहां इनके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इन पर मिल रहे ऑफर्स बताए हैं।

Mona Dixit



Published on: October 20, 2021 4:08 PM IST