8GB RAM 128GB Storage 5020mAh Battery Featured Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro and Redmi Note 10T 5G on Discount on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर Mi Days सेल चल रही है। यह कल तक चलेगी। इसमें रेडमी के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। हमने यहां इस सेल के दौरान Redmi Note 10 Series के स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: March 9, 2022 2:34 PM IST