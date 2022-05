8GB RAM 128GB Storage 50MP Camera 5000mAh Battery and 44W Fast charging featured Vivo T1 44W first sale today on Flipkart Big Saving Days Sale with 1500 Instant Discount best deal and offers of 503 rupees EMI: Vivo T1 44W को कुछ दिन पहले ही भारत में लॉन्च किया गया है। आज इस फोन को पहली बार सेल में उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्लिपकार्ट पर चल रहे Big Saving Days Sale का आज आखिरी दिन है और यूजर्स दोपहर 12 बजे से वीवो के इस शानदार स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। इस फर्स्ट सेल के साथ यूजर्स को ऑफर्स भी मिल रहे हैं। आइए हम आपको इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: May 8, 2022 9:18 AM IST