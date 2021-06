8GB RAM 256GB Storage 64MP Camera 55W Fast Charging features iQOO Z3 5G on huge discount on amazon sale check offer price and features: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर चल रहे Smartphone Upgrade Sale में कई स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए iQOO Z3 5G फोन पर भी डील्स ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 8GB RAM, 64MP कैमरा और 55W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 20, 2021 9:22 PM IST