8GB RAM 128GB Storage 64MP camera 65W Fast Charging featured Realme 7 Pro With huge discount on flipkart check price features and specifications: रियलमी के पिछले साल लॉन्च हुए 65W फास्ट चार्जिंग वाले पहले स्मार्टफोन Realme 7 Pro की खरीद पर शानदार ऑफर मिल रहा है। यह फोन 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरे के साथ आता है। फोन में 8GB RAM और 128GB तक स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। आइए, जानते हैं फोन पर मिलने वाले सभी ऑफर के बारे में।

@HarshitKHarsh Published on: December 5, 2021 7:43 AM IST