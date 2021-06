8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा और 4250mAh बैटरी वाले Xiaomi Mi 11 Lite की पहली Sale, Flipkart और Mi.com पर मिलेगा इतना Discount

8GB RAM + 128GB Storage 64MP Camera and 4250mAh Battery Featured Xiaomi Mi 11 Lite First Sale On Mi.com and Flipkart With Discount: Xiaomi ने हाल में ही अपना नया स्मार्टफोन Mi 11 Lite भारत में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की आज यानी 28 जून को पहली सेल है। स्मार्टफोन को Flipkart और Mi.com से खरीदा जा सकता है। कंपनी की मानें तो शाओमी का यह फोन इस साल का सबसे पतला हैंडसेट है। इस फोन में आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज तक का ऑप्शन, 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4250mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर की पूरी डिटेल्स।

@iabhishekmishr Published on: June 28, 2021 8:19 AM IST