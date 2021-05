8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले Realme X7 Pro 5G पर जबरदस्त Offer, Flipkart sale में मिल रहा 4000 रुपये तक Discount

8GB RAM 128GB storage 64MP camera and 4500mAh battery phone Realme X7 Pro 5G with rs 4000 discount in flipkart Flagship Fest sale check offer details: Flipkart पर एक नई सेल शुरू हो गई है। 10 मई को शुरू हुई Flipkart Flagship Fest सेल 14 मई तक चलेगी। सेल में मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर शानदार डील मिल रही है। Realme X7 Pro 5G स्मार्टफोन Flipkart Sale के दौरान बंपर Discount के साथ उपलब्ध है। आइए आपको इस 5जी फोन पर मिल रहे Offer के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 10, 2021 8:11 PM IST