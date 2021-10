8GB RAM 128GB Storage up to 5000mAh Battery Featured Vivo V17 Vivo Y33s Vivo Y53s and Vivo Y72 5G on Discount in Amazon Great Indian Festival Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale में धांसू स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। आजकल ज्यादातर लोग अच्छे फोन खरीदना चाहते, लेकिन वे उन पर अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आने वाली सेल का इंतजार करते हैं। अगर आप भी एक नया फोन खरीदने के इच्छुक हैं तो अभी अच्छा मौका है। अमेजन पर अभी कई फोन्स पर छूट मिल रही है, जिसमें Vivo के फोन भी शामिल हैं। हमने यहां 8GB RAM और 128GB Storage वाले ऐसे फोन बताए हैं, जिनको सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसमें Vivo V17, Vivo Y33s, Vivo Y53s और Vivo Y72 5G शामिल हैं। इनकी कीमत भी 20000 रुपये से कम है। आइये, इनकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और इन पर मिल रहे ऑफर्स जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: October 8, 2021 3:11 PM IST