108MP Primary and 20MP Front Camera 8GB RAM and 256GB Storage featured Mi 10 with EMI Discount and Exchange Offer on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर Mi 10 फोन को अभी खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन पर बैंक के कार्ड पर छूट दी जा रही है। Amazon से कई स्मार्टफोन को छूट के अलावा कई ऑफर्स जैसे कम मासिक किस्त और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के पास अभी अच्छा मौका है क्योंकि अमेजन से इन धांसू फीचर्स वाले Mi 10 को कम EMI और डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। RAM और स्टोरेज के अलावा फोन का कैमरा सेटअप भी शानदार है। इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और मिल रहे ऑफर्स की जानकारी नीचे से पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 4, 2021 9:13 AM IST